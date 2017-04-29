Azerbaycan'ın zengin çocukları gösterişte Arapları bile solladı
Azerbaycan demir perdenin yıkılmasının ardından hızla kabuk değiştirdi. Yeraltı zenginlikleri ülke ekonomisini ileri noktalarına taşıdı. Tabii ortaya ultra zenginlerinin çıkması de gecikmedi. Zengin çocukları ise sosyal medyayı çabuk keşfetti.
Zengin Arap çocuklarının sosyal medyada gösteriş çılgınlıklarına alıştık. Ama şimdi öyle zorlu rakipleri var ki...
Azerbaycan'ın zengin ailerinin çocukları sosyal medyada Arapları bile sollayacak bir yarışa girdi.