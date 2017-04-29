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  3. 29 Nisan 2017 15:01

Azerbaycan'ın zengin çocukları gösterişte Arapları bile solladı

Azerbaycan demir perdenin yıkılmasının ardından hızla kabuk değiştirdi. Yeraltı zenginlikleri ülke ekonomisini ileri noktalarına taşıdı. Tabii ortaya ultra zenginlerinin çıkması de gecikmedi. Zengin çocukları ise sosyal medyayı çabuk keşfetti.

Azerbaycan'ın zengin çocukları gösterişte Arapları bile solladı

Zengin Arap çocuklarının sosyal medyada gösteriş çılgınlıklarına alıştık. Ama şimdi öyle zorlu rakipleri var ki...

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Azerbaycan'ın zengin çocukları gösterişte Arapları bile solladı

Azerbaycan'ın zengin ailerinin çocukları sosyal medyada Arapları bile sollayacak bir yarışa girdi.

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Azerbaycan'ın zengin çocukları gösterişte Arapları bile solladı

Sosyal medya zengin Azerin gençlerin fotoğraflarından geçilmiyor.

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Azerbaycan'ın zengin çocukları gösterişte Arapları bile solladı

Ancak Azeri gençler Araplar kadar pek rüküş değil. Sanki modayı ve trendleri biraz daha yakından takip ediyor gibi havaları var.

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