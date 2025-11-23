Aziz Yıldırım trafikte çılgına döndü: ''İstanbul'u buraya yığarım!''

Belediye çalışanının, “Baba geri bastım buraya, geri mecbur” demesi üzerine Yıldırım, “Nereye geldin?” diye sordu. “Buraya” yanıtını alınca ise şu ifadeleri kullandı:

“Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git. Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne...”