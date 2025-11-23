Aziz Yıldırım trafikte çılgına döndü: ''İstanbul'u buraya yığarım!''
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte ters yönden gelen bir belediye aracına tepki gösterdi. Yıldırım'ın ''Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım'' dediği anlar kameraya yansıdı.
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, ters yönden gelen belediye aracına gösterdiği tepki sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
1 / 4
Görüntülerde aracından inen Yıldırım’ın, ters yöne giren belediye görevlisiyle konuşarak duruma sert bir dille itiraz ettiği görülüyor. Yıldırım, “Bak gitmem, bütün İstanbul’u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
2 / 4
Belediye çalışanının, “Baba geri bastım buraya, geri mecbur” demesi üzerine Yıldırım, “Nereye geldin?” diye sordu. “Buraya” yanıtını alınca ise şu ifadeleri kullandı:
“Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git. Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne...”
3 / 4
4 / 4