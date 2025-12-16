Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.A. ve K.A.'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.