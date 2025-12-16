Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde 55 y aşındaki baba ile 28 yaşındaki kızı ölü bulundu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki N.A. yakınları tarafından evde asılı halde ölü bulundu. Aynı evde bulunan 28 yaşındaki kızı K.A. ise yatakta ölü halde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, N.A. ve kızı K.A.'den bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları, N.A.'i çatı katında asılı halde, kızı K.A.'i ise yatakta hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.A. ve K.A.'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.