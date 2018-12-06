Baba Bush'a böyle veda ettiler
ABD, 41. Başkan George H. W. Bush’a başkent Washington’daki Ulusal Katedral’de düzenlenen törenle veda etti.
Hayattaki tüm ABD başkanlarının hazır bulunduğu merasime ülke siyasetinin önde gelen isimlerinin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Prensi Charles, Ürdün Kralı Abdullah ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da katıldı.
43. ABD Başkanı olan oğul George Bush törende yaptığı konuşmada babasını “asil bir adam ve en iyi baba” ifadeleriyle tanımlarken, babasıyla ölmeden önce son diyaloglarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bush, babasının son sözlerinin “Ben de seni seviyorum” olduğunu aktardı.