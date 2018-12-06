  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2018 08:01

Baba Bush'a böyle veda ettiler

ABD, 41. Başkan George H. W. Bush’a başkent Washington’daki Ulusal Katedral’de düzenlenen törenle veda etti.

Baba Bush'a böyle veda ettiler

Hayattaki tüm ABD başkanlarının hazır bulunduğu merasime ülke siyasetinin önde gelen isimlerinin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Prensi Charles, Ürdün Kralı Abdullah ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da katıldı.

1/ 16
Baba Bush'a böyle veda ettiler

Törende Türkiye’yi Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç temsil etti.

2/ 16
Baba Bush'a böyle veda ettiler

43. ABD Başkanı olan oğul George Bush törende yaptığı konuşmada babasını “asil bir adam ve en iyi baba” ifadeleriyle tanımlarken, babasıyla ölmeden önce son diyaloglarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bush, babasının son sözlerinin “Ben de seni seviyorum” olduğunu aktardı.

3/ 16
Baba Bush'a böyle veda ettiler

Geçen hafta 94 yaşında hayata gözlerini yuman George Bush, Texas’ta, haziranda ölen eşi Barbara Bush’un yanına defnedilecek.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM