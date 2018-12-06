Baba Bush'a böyle veda ettiler

43. ABD Başkanı olan oğul George Bush törende yaptığı konuşmada babasını “asil bir adam ve en iyi baba” ifadeleriyle tanımlarken, babasıyla ölmeden önce son diyaloglarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bush, babasının son sözlerinin “Ben de seni seviyorum” olduğunu aktardı.

