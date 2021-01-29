Baba gibi baba! Kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk babası Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiğini ve Anıtkabir’i görmek istediğini söyleyen 9 yaşındaki kızı için kardan Anıtkabir yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan (32), 9 yaşındaki kızının Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiğini ve Anıtkabir’i görmek için can attığını söyledi.
İşsiz olan baba maddi imkansızlıklardan dolayı kızını Anıtkabir’e götüremeyince kızı için kardan Anıtkabir yaptı.