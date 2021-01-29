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  3. 29 Ocak 2021 12:19

Baba gibi baba! Kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk babası Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiğini ve Anıtkabir’i görmek istediğini söyleyen 9 yaşındaki kızı için kardan Anıtkabir yaptı.

Baba gibi baba! Kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı!

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Baba gibi baba! Kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan (32), 9 yaşındaki kızının Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiğini ve Anıtkabir’i görmek için can attığını söyledi.

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Baba gibi baba! Kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı!

İşsiz olan baba maddi imkansızlıklardan dolayı kızını Anıtkabir’e götüremeyince kızı için kardan Anıtkabir yaptı.

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Baba gibi baba! Kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı!

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'e gitmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir yaptı.

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