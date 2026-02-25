Baba ile 14 aylık bebeğini darbeden saldırganların ifadesi ortaya çıktı
Yalova'da baba ile kucağındaki 14 aylık bebeğinin darbedildiği olayda şüpheli kardeşlerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu B. ailesinin, binada oturan E. ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta M. B. evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu S. E. ile karşılaştı. S.E.'nin kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden M.B., jandarmaya ihbarda bulundu. B., adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine M.B., kızını kucağına aldığı sırada, E.'nin kardeşi Ş.E.'nin sopalı saldırısına uğradı.
JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI
B. ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. M.B.’nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.
AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Ş.E. ile S.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. M.B. şikayetçi oldu, gözaltına alınan Ş.E. tutuklandı. S.E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.B.'nın aralarındaki husumet nedeniyle S.E. hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan E., tehdit mesajları aldığını öne sürdü.
'ÇOCUĞU OLDUĞU GÖRÜLMESİNE RAĞMEN VURULMAYA DEVAM EDİLMİŞTİR'
Öte yandan baba M.B. ile eşi B.B. avukatları eşliğinde savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Yaklaşık 1 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliye çıkışı ailenin avukatı, açıklama yaptı. Avukat Tolga Tayla, "M.B. ve M.İ.B.'nın gönüllü avukatı olarak dosyaya müdahale olmuş bulunmaktayız. Son günlerde özellikle birkaç gündür M.B. bebeğiyle birlikte mağdur iken tekrardan mağdur edilmesi durumu meydana gelmiştir. Keza sanki torpidoya yüzünü çarpmış da gözündeki morarma çocuğun torpidodaki çarpma etkisiyle oluşmuş gibi bir algı yaratılmaktadır. Ancak bu tamamen bir algıdan ibarettir. Keza savcılık dosyasında bir gizlilik kararı yoktur. S. E.'nin veyahut da Ş. E.'in ifadeleri de apaçık ortadadır. M.B.'ye karşı yapılan bir saldırı neticesinde, M.B.'nın elinde çocuğu olduğu görülmesine rağmen cisim vurulmaya ve fırlatılmaya devam edilmiştir. Kaza da olsa elinde bir çocuk olan babaya karşı böyle bir eylemin yapılmasının hiçbir anlamı yoktur ve bunu farklı yerlere çekmeye de gerek yoktur" dedi.