Baba ile 14 aylık bebeğini darbeden saldırganların ifadesi ortaya çıktı

'ÇOCUĞU OLDUĞU GÖRÜLMESİNE RAĞMEN VURULMAYA DEVAM EDİLMİŞTİR'

Öte yandan baba M.B. ile eşi B.B. avukatları eşliğinde savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Yaklaşık 1 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliye çıkışı ailenin avukatı, açıklama yaptı. Avukat Tolga Tayla, "M.B. ve M.İ.B.'nın gönüllü avukatı olarak dosyaya müdahale olmuş bulunmaktayız. Son günlerde özellikle birkaç gündür M.B. bebeğiyle birlikte mağdur iken tekrardan mağdur edilmesi durumu meydana gelmiştir. Keza sanki torpidoya yüzünü çarpmış da gözündeki morarma çocuğun torpidodaki çarpma etkisiyle oluşmuş gibi bir algı yaratılmaktadır. Ancak bu tamamen bir algıdan ibarettir. Keza savcılık dosyasında bir gizlilik kararı yoktur. S. E.'nin veyahut da Ş. E.'in ifadeleri de apaçık ortadadır. M.B.'ye karşı yapılan bir saldırı neticesinde, M.B.'nın elinde çocuğu olduğu görülmesine rağmen cisim vurulmaya ve fırlatılmaya devam edilmiştir. Kaza da olsa elinde bir çocuk olan babaya karşı böyle bir eylemin yapılmasının hiçbir anlamı yoktur ve bunu farklı yerlere çekmeye de gerek yoktur" dedi.