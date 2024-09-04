Baba-oğula korkunç infaz kamerada

Sağlık görevlileri, R.T.'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen M.T. ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alındı. T. de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.