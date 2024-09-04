Baba-oğula korkunç infaz kamerada
Burdur'da bir kişi, alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu baba ile oğlunu pompalı tüfekle öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan R.T. ve oğlu M.T.'ye pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, R.T.'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen M.T. ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alındı. T. de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra otomobiline binerek Burdur yönüne doğru kaçan M.K. ise Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
M.K.'nin ilk ifadesinde, "Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti. Ondan oldu" dediği öğrenildi.