Baba Vanga 2022'de 6 kehanet öngörmüştü! Onlardan biri gerçek oldu
Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan, "Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen kahin Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçekleşti.
Baba Vanga, kehanetleriyle bilinen dünyaca ünlü kahindir. Vefat etmesine rağmen kehanetleri hala dillerden düşmeyen Vanga'nın 2022 kehanetlerinden biri geçekleşti. Daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını ve Barack Obama’nın ABD Başkanı olmasını bilen Baba Vanga'nın 2022'de gerçekleşeceğini söyleyen Baba Vanga, kuraklık kehaneti de gerçekleşti.
'1950’lerden beri en yaşanan en büyük kuraklık'
5079 yılına kadar öngörüde bulunduğu ve binlerce kehaneti olduğu öne sürülen Baba Vanga’nın kehaneti sonrasında İngiltere’nin güneybatısı, ortası ve doğusunda kuraklık haberleri gelmeye başladı.
İngiliz İklim, Gıda ve Tarım Bakanlığı, İngiltere’nin bazı bölgelerinin kuraklık statüsüne alınabileceğini duyurdu. Öte yandan İtalya’nın da 1950’lerden beri en büyük kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.
İtalya’da da sıcak havaların gelmesiyle birlikte bazı bölgelerde kuraklık krizi ortaya çıkmış ve vatandaşlara “su kullanma kotası” getirilmişti.