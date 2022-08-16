Baba Vanga 2022'de 6 kehanet öngörmüştü! Onlardan biri gerçek oldu

'1950’lerden beri en yaşanan en büyük kuraklık'

5079 yılına kadar öngörüde bulunduğu ve binlerce kehaneti olduğu öne sürülen Baba Vanga’nın kehaneti sonrasında İngiltere’nin güneybatısı, ortası ve doğusunda kuraklık haberleri gelmeye başladı.