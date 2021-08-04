Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri bir bir gerçek oluyor

1911 yılında Bulgaristan'da doğan, 11 Eylül saldırılarından Çernobil faciasına, 2004'te Endonezya'daki tsunami felaketinden Obama'nın seçileceğine kadar birçok öngörüsü doğru çıkan kör kahin Baba Vanga'nın 2021 yılında dünyanın pek çok yerinde doğal afetlerin yaşandığını bildiği düşünülüyor Henüz genç bir kadınken bir fırtınada görme yetisini kaybeden Baba Vanga, o günden beri kehanetleriyle hem Bulgaristan’da hem de uluslararası kamuoyunda tanınan bir figür oldu.