Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri bir bir gerçek oluyor
Dünyanın dört bir yanından felaket haberleri gelirken ünlü kahin Baba Vanga'nın 2021 yılına ilişkin kehanetleri yeniden gündeme geldi.
1911 yılında Bulgaristan'da doğan, 11 Eylül saldırılarından Çernobil faciasına, 2004'te Endonezya'daki tsunami felaketinden Obama'nın seçileceğine kadar birçok öngörüsü doğru çıkan kör kahin Baba Vanga'nın 2021 yılında dünyanın pek çok yerinde doğal afetlerin yaşandığını bildiği düşünülüyor Henüz genç bir kadınken bir fırtınada görme yetisini kaybeden Baba Vanga, o günden beri kehanetleriyle hem Bulgaristan’da hem de uluslararası kamuoyunda tanınan bir figür oldu.
1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren ve arkasında 21’inci yüzyıl ile bir dizi tahmin ve öngörü bırakan Vanga hakkındaki bir kitap ünlü kahinin birçok felaketi ve olayı önceden tahmin ettiğini aktarmıştı.
Baba Vanga 2021 kehanetleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İki gözü görmeyen Bulgar asıllı kahin Baba Vanga ölümünün ardından tam 23 yıl geçmesine rağmen gelecek yıllar için yaptığı kehanetleri takip ediliyor.
PUTİN’E SUİKAST
Baba Vanga, aşırıcıların ve radikallerin Avrupa’yı istila edeceğini söylerken, "Aşırıcılar Avrupalılara karşı kimyasal silah kullanacak. Kıtada yaşamın sonuna gelinecek" iddiasında bulundu. Baba Vanga, Putin’in bu yıl bir suikaste uğrayacağını iddia ederken, kendi ülkesi içerisindeki bir tehditten yaşamını yitireceğini de ekledi.