Baba ve kızı bahçeyi gezerken buldu! Görenler hayrete düştü
Safranbolu ilçesinde Ahmet Meçe ve kızı Serra Sultan ile birlikte annesine ait bahçeyi gezerken, büyük "Maniye" domatesini fark etti.
Baba ve kız bağından kopardıkları domatesin kilosunu merak ettikleri için tartma ihtiyacı duydu.
Markete gidip normalinden fazla büyük olan domatesi tartıya koyan Meçe ve kızı, 1 kilo 372 gram ağırlığında gelen domatesi görünce şaşkınlık yaşadı.
"KATKI MADDESİ KULLANILMADI"
43 yaşındaki Ahmet Meçe, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bizim Safranbolu'muzun doğal, katkısız, hormonsuz, atalık maniye domatesi. Bu domates bu kadar büyük olurdu ama bu seneki biraz daha değişik oldu, çok büyüdü. Hiçbir ilaç, katkı maddesi kullanılmadı..."
"...Sadece yanmış hayvan gübresi ile üretildi. Bunun tohumunu Safranbolu ilçesine bağlı Çıraklar köyünde yaşayan Şerife ablamızdan almıştık. Kendisi aynı domatesi yıllardır yetiştiriyordu. Onun domatesleri de bu büyüklükte çıkardı ama bu hakikaten bambaşka bir şey oldu" dedi.