Baba ve kızı bahçeyi gezerken buldu! Görenler hayrete düştü

"KATKI MADDESİ KULLANILMADI"

43 yaşındaki Ahmet Meçe, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bizim Safranbolu'muzun doğal, katkısız, hormonsuz, atalık maniye domatesi. Bu domates bu kadar büyük olurdu ama bu seneki biraz daha değişik oldu, çok büyüdü. Hiçbir ilaç, katkı maddesi kullanılmadı..."