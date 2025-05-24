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  4. Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu

Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu

Diyarbakır'da, baba ile 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin olayda sır perdesi aralandı. Baba ile oğlunun 200 bin TL'lik borç yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu - Resim: 1

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu - Resim: 2

İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette R.S. ve oğlu M.'nin cansız bedenleri bulundu ve otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

 

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Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu - Resim: 3

7 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yeri incelemesinde, yanan araçta ve araca 500 metre mesafede 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit ve el feneri gibi deliller bulundu. Deliller, incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. 

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Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu - Resim: 4

Vücut bütünlükleri bozulduğu için R. ve M.S.'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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