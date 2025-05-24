Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu
Diyarbakır'da, baba ile 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin olayda sır perdesi aralandı. Baba ile oğlunun 200 bin TL'lik borç yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette R.S. ve oğlu M.'nin cansız bedenleri bulundu ve otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
7 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olay yeri incelemesinde, yanan araçta ve araca 500 metre mesafede 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit ve el feneri gibi deliller bulundu. Deliller, incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.
Vücut bütünlükleri bozulduğu için R. ve M.S.'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.