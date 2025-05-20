Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulunmuştu: 3 kişi gözaltında
Diyarbakır'da, baba ile 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, dün Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide medyana geldi. Sabah saatlerinde kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kamyonette R.S.(50) ve oğlu M.’nin (15) cansız bedenleri bulundu.
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Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.
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