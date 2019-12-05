  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Aralık 2019 19:23

Babacan ve Davutoğlu hangi partilerden oy alacak ? İşte yeni seçim anketi

Yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri hangi partilerden oy toplayacak ? İşte seçimle ilgili yeni anket...

Babacan ve Davutoğlu hangi partilerden oy alacak ? İşte yeni seçim anketi

1/ 22
Babacan ve Davutoğlu hangi partilerden oy alacak ? İşte yeni seçim anketi

2/ 22
Babacan ve Davutoğlu hangi partilerden oy alacak ? İşte yeni seçim anketi

3/ 22
Babacan ve Davutoğlu hangi partilerden oy alacak ? İşte yeni seçim anketi

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM