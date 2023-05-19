''Babamı neden almadın'' deyip, otobüsün önünü kesti
İstanbul Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, babasını duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün peşinden giderek önünü kesti.
DHA'nın haberine göre olay, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Altunizade Köprüsünde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle, Üsküdar- Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT otobüsünü bir süre takip ederek önünü kesti. Sürücü, önünü kestiği otobüsün şoförü olan E.İ.'in durakta bekleyen babasını almadığını iddia ederek küfür ve hakaret etti.
Otobüs şoförüne tehdit ve hakaretler savuran sürücüyü çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.
O sırada içinde yolcuların da olduğu otobüsün kapılarını kilitleyen otobüs şoförü polis ekiplerine haber verdi.
Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olayda, otomobil sürücüsü, "Babamı duraktan niye almadın" diyerek hakaretler etmeye devam etti. Otobüs şoförü her durakta durduğunu, durakta yolcu bırakmadığını söylese de otomobil sürücüsünü ikna edemedi. Otobüsteki yolcular da sürücüye, çocukların olduğunu ve korktuklarını söyledi. Ancak otomobil sürücüsü, polis ekipleri gelene kadar hakaret etmeye devam etti. Bir süre sonra polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sona eren olayda, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.