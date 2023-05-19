''Babamı neden almadın'' deyip, otobüsün önünü kesti

Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olayda, otomobil sürücüsü, "Babamı duraktan niye almadın" diyerek hakaretler etmeye devam etti. Otobüs şoförü her durakta durduğunu, durakta yolcu bırakmadığını söylese de otomobil sürücüsünü ikna edemedi. Otobüsteki yolcular da sürücüye, çocukların olduğunu ve korktuklarını söyledi. Ancak otomobil sürücüsü, polis ekipleri gelene kadar hakaret etmeye devam etti. Bir süre sonra polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sona eren olayda, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.