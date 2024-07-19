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Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı

İstanbul Sultangazi'de iki kardeş arasındaki alacak-verecek meselesi, silahlı kavgaya dönüştü. Taksi durağında babası ve kardeşini gören saldırgan ikisine de kurşun yağdırdı.

Kaynak: DHA
Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı - Resim: 1

Olay, saat 18.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kardeş daha önce tartıştı. 

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Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı - Resim: 2

Akşam saatlerinde babası ve kardeşinin taksi durağının önünde bulunan bankta oturduğunu gören saldırgan, babası ve kardeşine silahlı saldırıda bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçarken babası ve kardeşi yaralandı.

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Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı - Resim: 4

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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