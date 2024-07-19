Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı
İstanbul Sultangazi'de iki kardeş arasındaki alacak-verecek meselesi, silahlı kavgaya dönüştü. Taksi durağında babası ve kardeşini gören saldırgan ikisine de kurşun yağdırdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 18.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kardeş daha önce tartıştı.
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Akşam saatlerinde babası ve kardeşinin taksi durağının önünde bulunan bankta oturduğunu gören saldırgan, babası ve kardeşine silahlı saldırıda bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçarken babası ve kardeşi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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