Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı
Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde bahçesine su hattı döşemek isteyen baba ile oğlu göçük altında kaldı. Baba kendi imkanları ile kurtulurken, kurtarma ekipleri tarafından toprak altında kalan oğul hayatını kaybetti.
Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan ailesi köyün yakınında bulunan arazilerine su hattı döşemek için çalışma yaparken iş makineleri tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukur içinde bulunan Baba A.G. ve oğlu A.G.'in üzerine toprak göçtü.
Yaşanan kazada üzerine az miktarda toprak göçen baba kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, yoğun bir toprak kütlesi altında kalan oğlu A.G. (43) ise bölgeye çağrılan ekipler tarafından toprak altından çıkarılabildi.
Eşiyle oğlunun çalıştığı bölgedeki telaş ve bağrışmayı duyarak olay yerine gelen anne, önce eşinin iş kazası yaşadığını zannedip eşinin elini yüzünü silerek temizlemeye başladı.
Bir süre sonra oğlunu göremeyen G.G., A.G.'i göremeyince kocasını oğlum nerde diye sormaya başladı. A.G.'in toprak altında olduğunu öğrenen annenin feryatları yürekleri dağlarken, zamanla yarışan ekipler A.G.'i kısa sürede toprak altından çıkardı.