Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi
Türkiye yeni güne Denizli'den gelen korkunç bir vahşet haberiyle başladı. Babasını ve kardeşini bıçaklayarak öldüren bir kişi daha sonra evi ateşe verdi.
Kaynak: İHA
Denizli’nin Tavas ilçesinde babası ve kardeşini bıçaklayan şahıs, daha sonra evi ateşe verdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.
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Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.P., evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası S. P. (60) ve kardeşi M.P.'yi (35) bıçakla öldürdü.
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Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçarken, yangına müdahale eden ekipler, büyük hasar oluşan evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.
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Olay yerinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın ardından bir şahsın motosiklet ile uzaklaştığı görüldü.
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