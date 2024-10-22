Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.P., evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası S. P. (60) ve kardeşi M.P.'yi (35) bıçakla öldürdü.