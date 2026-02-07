Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan A. B. ile arkadaşları S.B. (14), İ.Ş. (16), E.D. (15), B.A. (15), E.T. (16) ve M.D. (16) itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.