Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasından habersiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktığı otomobille takla attı. Kazada yaralanan 8 çocuktan 4'ünün beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Babasından habersiz aldığı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü A.B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi.
Bir süre sonra A. B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 3 otomobile çarpıp, takla attı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan A. B. ile arkadaşları S.B. (14), İ.Ş. (16), E.D. (15), B.A. (15), E.T. (16) ve M.D. (16) itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından korkup, yaralı halde bölgeden uzaklaşan 13 kilometre uzakta rahatsızlanan M.T. (16) de bulunarak ambulansla hastaneye götürüldü.