Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Kuzey Kore ordusu tank birliklerinin katılımıyla taktik saldırı tatbikatı düzenledi. Tatbikata katılan Kim Jong-Un'a kızı Ju-Ae’nin de eşlik etmesi dikkat çekti. Ju-Ae’nin tank kullandığı anlar gündem oldu.
Kuzey Kore, lider Kim Jong-Un denetiminde gerçekleştirilen dev taktik saldırı tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Kamikaze İHA’ların ve piyade birliklerinin katıldığı tatbikatta, Kuzey Kore’nin yeni ana muharebe tankı tüm hedefleri tam isabetle vurdu. Kim Jong-Un'un "Dünyada eşsiz ve kıyaslanamaz" olarak nitelendirdiği yeni tankın savunma sistemi, füzeleri %100 başarıyla önledi. Tatbikatta dikkat çeken bir diğer detay ise Kim’in kızı Ju-Ae’nin de babasına eşlik etmesi oldu.
Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kore Halk Ordusu’na (KPA) bağlı piyade ve tank birlikleri ülke lideri Kim Jong-Un’un denetiminde taktik saldırı tatbikatı gerçekleştirdi.
Düşmanın tanksavar savunma hattını imha senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatta, kamikaze insansız hava araçları (İHA) gerçek zamanlı keşif verilerini kullanarak düşman olarak belirlenen komuta üslerini ve tanksavar mevzilerini vurdu.
Ayrıca tatbikatta yeni ana muharebe tankının savunma sisteminin farklı yönlerden fırlatılan tanksavar füzelerini ve İHA’ları yüzde yüz başarı ile önlediği kaydedildi.