Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı

Kuzey Kore, lider Kim Jong-Un denetiminde gerçekleştirilen dev taktik saldırı tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Kamikaze İHA’ların ve piyade birliklerinin katıldığı tatbikatta, Kuzey Kore’nin yeni ana muharebe tankı tüm hedefleri tam isabetle vurdu. Kim Jong-Un'un "Dünyada eşsiz ve kıyaslanamaz" olarak nitelendirdiği yeni tankın savunma sistemi, füzeleri %100 başarıyla önledi. Tatbikatta dikkat çeken bir diğer detay ise Kim’in kızı Ju-Ae’nin de babasına eşlik etmesi oldu.