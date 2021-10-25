Babasının yasak aşk yaşadığı kadını herkesin içinde dövdü

Öfkesine hakim olamayan yaşlı adam, bir tokatla kendisini şantaj ettiğini ileri sürdüğü yabancı uyruklu kadını yere serdi. Babasının ardından kadına saldıran genç kadın da onlarca kişinin bakışları arasında yabancı uyruklu kadını dakikalarca tekme tokat dövdü. Yabancı uyruklu kadın kendisini kurtarmaya çalışırken, mağdurun oğlu ise vatandaşların olaya müdahale etmemesi için araya girdi. İki kadının tekme tokat kavgası, polis ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar devam etti.