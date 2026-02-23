Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Yalova Çınarcık'ta "çocuk gürültüsü" husumeti dehşete dönüştü! 14 aylık kızı İkra kucağındayken komşusunun odunlu saldırısına uğrayan babanın burnu kırıldı, minik İkra'nın kafatası çatladı. Jandarma personeli yanındayken gerçekleşen kan donduran saldırıda, uzaklaştırma kararına rağmen şiddetin nasıl tırmandığı ve babanın "Evimize gitmeye korkuyoruz" feryadı... İşte şoke eden olayın tüm ayrıntıları..
Kaynak: DHA / İHA
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, "gürültü" nedeniyle başlayan komşu tartışması, bir bebeğin ağır yaralandığı vahşet dolu bir saldırıyla noktalandı.
Esenköy'e bir yıl önce taşınan 4 çocuklu aile, iddiaya göre bina sakinlerinden Şener E. ve S.E.’nin sürekli tehdit ve tacizlerine maruz kaldı.
20 Şubat günü yaşanan olayda M.B. (34), sokağa girdiği sırada komşusuyla sözlü tartışma yaşadı. Durumu bildirmek için jandarmayı arayan M.B., jandarma ekiplerinin olay yerine geldiği sırada 14 aylık kızı İkra kucağındayken dışarı çıktı.
Ancak jandarma personelinin varlığına rağmen gözü dönmüş saldırgan Şener E., elindeki odunla kucağında bebek olan babaya saldırdı.
