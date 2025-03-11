Bacakları kesilen minik Aras'ın protez borcu yüzünden icralık oldu
Antalya'da doğuştan el ve ayak anomalisi teşhisi konulan ve bacakları diz altından kesilerek protez bacak takılan minik Aras'ın ailesinin protez bacaklar için çektikleri banka kredisini ödeyemeyince icralık oldu...
Antalya'da el ve ayak anomalisiyle dünyaya gelen, bu nedenle bacakları diz altından kesilen Aras Ç.'e (9) banka kredisiyle alınan 3'üncü protez bacakların borcu ödenemeyince, aile icralık oldu. Aras, büyüme süreci devam ettiği için, krediyle alınan protezleri de kullanamıyor.
Kepez ilçesinde yaşayan Ö.Ç.(43) ve M.Ç. (44) çiftinin ilk çocukları H.N. (14), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumunu bekleyen çifte, gebelik sırasında bu bebekte de el ve ayak anomalisi olabileceği söylendi. Çift, dünyaya gelen ve Aras adını verdikleri çocuklarının iki bacağında, diz aşağısında kemik olmadığını öğrendi.
Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne-baba, çözüm bulamadı. Son olarak gittikleri doktor, Aras'ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Aras'ın, evin penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerken, 'Ben de oynamak istiyorum' dediğini belirten çift, doktorun teklifini kabul etti.
Protezle ayağa kalkıp yaşıtları gibi oynamak isteyen Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Aras'ın protezleri, büyüdükçe kendisine küçük gelmeye başladı. Toplanan yardımlarla alınan ikinci protez de kısa süre sonra işlevini yitirdi.