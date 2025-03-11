Bacakları kesilen minik Aras'ın protez borcu yüzünden icralık oldu

Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne-baba, çözüm bulamadı. Son olarak gittikleri doktor, Aras'ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Aras'ın, evin penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerken, 'Ben de oynamak istiyorum' dediğini belirten çift, doktorun teklifini kabul etti.