Bacaklarından biri 45 kilo olan kadın acımasızca eleştirilerle mücadele ediyor
Doğuştan lenfödemi (fil hastalığı) olan Amerikalı Mahogany Geter, sahip olduğu görünümle barışık yaşamaya çalışıyor.
Amerikalı Mahogany Geter, lenfödem (fil hastalığı) ile doğdu. Lenfödem, fazla sıvının vücudun yumuşak dokusunda toplanarak bir bacakta şişmeye neden olduğu uzun süreli bir durumun adı. 23 yaşındaki Geter’in de sol bacağı bu nedenle tam 45 kilo ağırlığında.
BACAĞINI KESMESİNİ SÖYLEDİLER
Genç kadını görümünden dolayı eleştirenler, onunla alay ederek, ona "bacağını kesip daha iyi görünmesini" söylediler. Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlar, bacağını "jambon rulosu"na bile benzettiler. Ancak o, kendi görüntüsüyle barışıp alay edenleri görmezden gelmeyi öğrendi.
"BACAĞIMI DOMUZ PASTIRMASINA BENZETTİLER"
The Sun gazetesine konuşan genç kadın, “Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş sürtük dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu” ifadesini kullandı.
“Uzun süre kendimi çok zayıf hissettim ama büyüdüğümde, çevrimiçi lenfödem topluluğunun ve ilham kaynağım olan annemin desteğiyle ne kadar güzel olduğumu anladım. Sadece görünüş değil, bir insan olarak...” diyen Geter, kendisiyle aynı durumda olan başka insanlara da ilham verebilmek, onlara kendilerini ve ne kadar güzel göründüklerini kabul ettirmek için elinden geleni yaptığını anlattı.
"TAKİPÇİLERİM DESTEKLEYİCİ DAVRANIYOR"
Görünümünden dolayı kendisine yönelik aşağılamanın çocukluk çağında başladığını anlatan genç kadın, bunun özgüvenini zedelediğini, ancak zamanla içindeki ve dışındaki güzelliği fark ettiğini söyledi.
Şimdi modellik yapan Geter, Instagram, YouTube ve TikTok platformlarında bacağını sergilemekten kaçınmıyor. Genç kadın, internet üzerinden kendisini takip eden insanların nazik ve destekleyici davrandıklarını belirtti.