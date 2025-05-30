Bağ evinde cinayet: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu M.K.’dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti. Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.