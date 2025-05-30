Bağ evinde cinayet: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Bursa'da ilçesinde salı gününden bu yana haber alınamayan 25 yaşındaki genç babası tarafından kendilerine ait bağ evinde balta ile öldürülmüş halde bulundu.
Kaynak: DHA
Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu M.K.’dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti. Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 / 3
Ekiplerce yapılan kontrolde, M.K.'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta da cesedin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2 / 3
3 / 3