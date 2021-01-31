Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler
Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.
Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.
Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesin kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi.