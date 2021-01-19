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  3. 19 Ocak 2021 09:31

Bağda kaybettiği çapayı ararken bir servet buldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Kebapçı 20 gün önce bağda çapa yaparken çapayı kaybetti.

Bağda kaybettiği çapayı ararken bir servet buldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Kebapç�� 20 gün önce bağda çapa yaparken çapayı kaybetti.

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Bağda kaybettiği çapayı ararken bir servet buldu

Bağda kaybetmiş olduğu çapayı ararken değişik bir taş buldu. Eve getirdiği taşın ne olduğunu araştırmasının ardından gök taşı olduğunu anlayan Kebapçı, şimdi bulmuş olduğu gök taşlarına müşteri arıyor.

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Bağda kaybettiği çapayı ararken bir servet buldu

"YANIK KOKULARI GELDİ" Kebapçı, "Bağ çapalıyordum. Çapa yaparken çapayı kaybettim. Sonra çapayı aramak için bağda dolaşırken bu parçayı buldum. Sonra bu taşın ağır olmasından dolayı kuşkulandım. Eve getirdim. Bulmuş olduğum taşa mıknatısı tuttum ve mıknatısın taşa yapıştığını gördüm. Daha sonra ise bulmuş olduğum taşı fayans üzerinde denedim. O sırada yanık kokularının geldiğini hissettim. Ardından ise yeniden bu gök taşını bulduğum yere gittim ve birkaç parça daha buldum. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Alıcılarını bekliyorum. İnternet ortamında bu taşların satıldığını da gördüm. Almak isteyen varsa bana ulaşıp alabilirler" ifadelerini kullandı.

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Bağda kaybettiği çapayı ararken bir servet buldu

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