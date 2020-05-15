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  3. 15 Mayıs 2020 14:56

Bağdat Caddesi ve Caddebostan'da yoğunluk

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 15-20 yaş grubu bugün dışarı çıktı. Gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bağdat Caddesi ve Caddebostan'da yoğunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıktı. Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın eden gençler yoğunluk oluşturdu.

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Bağdat Caddesi ve Caddebostan'da yoğunluk

Sahil şeridine girmek isteyen gençler ve ailelerine izin verilmedi. Kimi gençler maske takarak önlem aldı kimileri ise bu kurala uymadı.

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Bağdat Caddesi ve Caddebostan'da yoğunluk

Öte yandan polis ekipleri, sahilde ve Bağdat Caddesi'nde koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yaptı.

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Bağdat Caddesi ve Caddebostan'da yoğunluk

Ekipler sokaktakileri, sosyal mesafe kurallara uymaları konusunda uyardı. Dışarıda bulunan vatandaşlar da kurallara uymayan gençleri ikaz ettiklerini söyledi.

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