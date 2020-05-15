Bağdat Caddesi ve Caddebostan'da yoğunluk
Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 15-20 yaş grubu bugün dışarı çıktı. Gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıktı. Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın eden gençler yoğunluk oluşturdu.
Sahil şeridine girmek isteyen gençler ve ailelerine izin verilmedi. Kimi gençler maske takarak önlem aldı kimileri ise bu kurala uymadı.
Öte yandan polis ekipleri, sahilde ve Bağdat Caddesi'nde koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yaptı.