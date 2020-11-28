Bağdat’ta binlerce kişi erken seçim için destek gösterisi yaptı

Sadr, tabanına seslenerek, gelecek yıl Haziran ayında yapılması beklenen erken seçime katılma çağrısı yapmıştı. Şii dini ve siyasi lider, yeni dönemde 325 sandalyeli Meclis'te 100 milletvekili ile başbakanlığı da istediklerini açıklamıştı.