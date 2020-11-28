Bağdat’ta binlerce kişi erken seçim için destek gösterisi yaptı
Sadr yanlısı kalabalık, Bağdat'ın merkezi Tahrir Medyanı'nda önce cuma namazı kıldı ardından liderlerinin erken seçime katılmaları çağrısına destek gösterisi yaptı.
Sadr yanlısı kalabalık, Bağdat'ın merkezi Tahrir Medyanı'nda önce cuma namazı kıldı ardından liderlerinin erken seçime katılmaları çağrısına destek gösterisi yaptı.
Bağdat'ın merkezinde toplanan göstericiler, ülke bayraklarıyla liderlerinin posterlerini taşıdı.
Sadr, tabanına seslenerek, gelecek yıl Haziran ayında yapılması beklenen erken seçime katılma çağrısı yapmıştı. Şii dini ve siyasi lider, yeni dönemde 325 sandalyeli Meclis'te 100 milletvekili ile başbakanlığı da istediklerini açıklamıştı.