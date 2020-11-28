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  3. 28 Kasım 2020 12:10

Bağdat’ta binlerce kişi erken seçim için destek gösterisi yaptı

Sadr yanlısı kalabalık, Bağdat'ın merkezi Tahrir Medyanı'nda önce cuma namazı kıldı ardından liderlerinin erken seçime katılmaları çağrısına destek gösterisi yaptı.

Bağdat’ta binlerce kişi erken seçim için destek gösterisi yaptı

Sadr yanlısı kalabalık, Bağdat'ın merkezi Tahrir Medyanı'nda önce cuma namazı kıldı ardından liderlerinin erken seçime katılmaları çağrısına destek gösterisi yaptı.

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Bağdat’ta binlerce kişi erken seçim için destek gösterisi yaptı

Bağdat'ın merkezinde toplanan göstericiler, ülke bayraklarıyla liderlerinin posterlerini taşıdı.

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Bağdat’ta binlerce kişi erken seçim için destek gösterisi yaptı

Sadr, tabanına seslenerek, gelecek yıl Haziran ayında yapılması beklenen erken seçime katılma çağrısı yapmıştı. Şii dini ve siyasi lider, yeni dönemde 325 sandalyeli Meclis'te 100 milletvekili ile başbakanlığı da istediklerini açıklamıştı.

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Bağdat’ta binlerce kişi erken seçim için destek gösterisi yaptı

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