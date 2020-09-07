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  3. 07 Eylül 2020 09:15

Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı kundaklandı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı kundaklandı

Olay gece saatlerinde, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde bulunan Bağlar Belediyesi’nin servis aracı yüzleri maskeli kişilerce kundaklandı. Olayda can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı. 

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Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı kundaklandı

Olaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

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Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı kundaklandı

İKİNCİ KUNDAKLAMA VAKASI Temmuz ayında da yüzleri maskeli ve silahlı bir grup, içerisindeki işçileri indirdikten sonra Bağlar Belediyesi’ne ait temizlik aracını yakmış, araç kullanılamaz hale gelmişti.  

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Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı kundaklandı

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