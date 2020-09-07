Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı kundaklandı

Olaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.