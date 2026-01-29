Bahar havası İstanbul'u terk ediyor, kar yağışı geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) alınan tahminlere göre, İstanbul soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yağışların; sağanak, karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.