  Bahar havası İstanbul'u terk ediyor, kar yağışı geri dönüyor!

Bahar havası İstanbul'u terk ediyor, kar yağışı geri dönüyor!

AKOM'dan alınan tahminlere göre, İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir şekilde azalacak. Yeni haftada megakentte sulu kar ve hafif kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) alınan tahminlere göre, İstanbul soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yağışların; sağanak, karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

SICAKLIKLAR AZALIYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yeni haftada 0 dereceye kadar düşecek. 

SULU KAR VE HAFİF KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Megakentte yeni haftada sulu kar ve hafif kar yağışı bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışının etkili olacak tahmin ediliyor. 

4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi beklenen kentte parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

