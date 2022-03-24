Baharı bekleyen köylüler zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışıyor
Muş'ta mart ayında etkili olan yağışlar nedeniyle yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar zor günler geçiriyor:
Her yıl mart ayında hayvanlarını meraya çıkarmaya başlayan, tarlalarını eken köylülerin yaşadığı merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Bilek köyünde, son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığı 2 metreyi buldu.
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Uzun yıllardan sonra ilk kez mart ayında kar örtüsü nedeniyle günlük yaşamlarını güçlükle sürdüren köylüler, araçların giremediği yolları küreklerle açarak ahırlara ve komşularına ulaşabiliyor.
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Erkeklerin, günde iki kez kar örtüsü üzerine serdikleri otlarla hayvanları beslediği köyde, kadınlar da kardan koridorlar arasında ilerleyerek ulaştıkları tandırlarda ekmek pişiriyor, yemek yapıyor.
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Kış mevsiminin tüm zorluklarını martta da yaşayan köylüler, en kısa zamanda kar örtüsünün kalkmasıyla günlük yaşantılarına dönmeyi umut ediyor.
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