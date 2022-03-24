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  4. Baharı bekleyen köylüler zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışıyor

Baharı bekleyen köylüler zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışıyor

Muş'ta mart ayında etkili olan yağışlar nedeniyle yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar zor günler geçiriyor:

Baharı bekleyen köylüler zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışıyor - Resim: 1

Her yıl mart ayında hayvanlarını meraya çıkarmaya başlayan, tarlalarını eken köylülerin yaşadığı merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Bilek köyünde, son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

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Baharı bekleyen köylüler zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışıyor - Resim: 2

Uzun yıllardan sonra ilk kez mart ayında kar örtüsü nedeniyle günlük yaşamlarını güçlükle sürdüren köylüler, araçların giremediği yolları küreklerle açarak ahırlara ve komşularına ulaşabiliyor.

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Baharı bekleyen köylüler zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışıyor - Resim: 3

Erkeklerin, günde iki kez kar örtüsü üzerine serdikleri otlarla hayvanları beslediği köyde, kadınlar da kardan koridorlar arasında ilerleyerek ulaştıkları tandırlarda ekmek pişiriyor, yemek yapıyor.

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Baharı bekleyen köylüler zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışıyor - Resim: 4

Kış mevsiminin tüm zorluklarını martta da yaşayan köylüler, en kısa zamanda kar örtüsünün kalkmasıyla günlük yaşantılarına dönmeyi umut ediyor.

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