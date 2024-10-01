Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı: ''Yeni bir döneme giriyoruz''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Partililerle tokalaştı. MHP lideri, ''Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'in yeni yasama yılının açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşması gündem oldu.
Bahçeli Meclis açılış oturumunun kapanmasının ardından aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaştı.
Bahçeli gazetecilerin bu konu hakkındaki bir sorusuna şu cevabı verdi: "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım."
Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarını sorması üzerine, Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.
Başka bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı.
Öte yandan Bahçeli, resepsiyonda milli paralimpik sporcularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.