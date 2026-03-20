Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yarış arabalarına isim koydu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Geleneksel kahvaltı programına katılan Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi. İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından tasarlanan araçların, bu yıl Türkiye'yi İtalya ve Almanya’daki yarışlarda temsil edeceği öğrenildi.