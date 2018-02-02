Bahçeli'nin 'adayımız Erdoğan' çıkışına destek yüzde kaç çıktı?
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan ve 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen “Türkiye Gündemi Araştırması" anketi sonuçları açıklandı.
Ankete göre MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destek, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı konusundaki performansı değerlendirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerine yaklaşık 2 yıl kala cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklaması ve 'Cumhur ittifakı' formülü siyasette yeni bir tatışmanın fitilini ateşledi. Bahçeli'nin 2019'da MHP'nin barajı altında kalması kaygısı ile böyle bir teklifi yaptığı iddialarına Bahçeli'nin tepkisi sert oldu.
Konsensus Araştırma ise “Türkiye Gündemi Araştırması"nda Bahçeli-Erdoğan ittifakına sokağın verdiği tepkiyi ölçtü. Ankete göre Bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?" sorusuna yanıt verenlerden Yüzde 17'si "İyi", Yüzde 27'si "İdare Eder", Yüzde 56'sı ise "Kötü" yanıtını verdi.
İşte Konsensus anketinden çıkan sonuçlar: