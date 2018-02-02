Bahçeli'nin 'adayımız Erdoğan' çıkışına destek yüzde kaç çıktı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerine yaklaşık 2 yıl kala cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklaması ve 'Cumhur ittifakı' formülü siyasette yeni bir tatışmanın fitilini ateşledi. Bahçeli'nin 2019'da MHP'nin barajı altında kalması kaygısı ile böyle bir teklifi yaptığı iddialarına Bahçeli'nin tepkisi sert oldu.

