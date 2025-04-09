Bahçeli'nin yaptırdığı Van Gölü manzaralı konak tamamlandı

İlçeye özgü kullanılan Ahlat taşından yapılan konak yaklaşık 2 yıl sürdü. Yapılan konağın Van Gölü’ne bakan kısmındaki güney cephesinde Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alırken, yapının alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında da hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın maketi ise MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.