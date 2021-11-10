Bahçesine ektiği lahana görenleri şaşkına çevirdi

"YEMEKLİK İÇİN EKMİŞTİK" Yetiştirici Nuh Eroğlu, "Biz aslında lahana yetiştirici değiliz. Bunu da bahçemizin kenarına yemeklik için ekmiştik. Buna sadece dikerken bir gübre attım, arkasından güvercin dışkısını erittim ve suyla onu verdim, bu şekilde oldu." dedi.