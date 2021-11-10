Bahçesine ektiği lahana görenleri şaşkına çevirdi
Mersin'de yaşayan Nuh Eroğlu, bahçesinin kenarına lahana dikti. Devasa boyuta ulaşan lahanalar görenleri şaşkına çevirdi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesinde yetiştirilen sebze görenleri şaşırtıyor.
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Bin 170 rakımda yemeklik için ekilen 4-5 lahana devasa boyuta ulaşırken, her biri 30 kilogramın üstüne çıktı.
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Vatandaşlar ise lahanalara yoğun ilgi gösteriyor. Dev lahanalarla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlara o bahçeye akın etti.
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"YEMEKLİK İÇİN EKMİŞTİK" Yetiştirici Nuh Eroğlu, "Biz aslında lahana yetiştirici değiliz. Bunu da bahçemizin kenarına yemeklik için ekmiştik. Buna sadece dikerken bir gübre attım, arkasından güvercin dışkısını erittim ve suyla onu verdim, bu şekilde oldu." dedi.
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