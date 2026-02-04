  1. Anasayfa
  4. Bahçesine giren köpeği gözünü kırpmadan katletti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Burak M., evinin bahçesini girip tavukları kovalayan köpeğe tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan köpek, evin yakınındaki yeşil alana kaçtı.

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından tedaviye alınan köpek öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

