Bahçeye giren koyunlar sonu oldu: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Denizli'de bahçesine giren sürü nedeniyle çobanı tüfekle vurarak öldüren bahçe sahibi tutuklandı.
Denizli'de bahçeye giren sürü nedeniyle bahçe sahibinin, çobanı tüfekle öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli bahçe sahibinin, çoban ve akrabasına gözünü kırpmadan ateş ettiği anlar dehşete düşürdü.
Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tekkeköy Mahallesi'nde yaşanan olayda; Mehmet Ali A. (75), incir bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle öfkeye kapıldı. Eline av tüfeğini alan Mehmet Ali A., sürünün sahibi olan Hikmet D. (36) ve ailesinin yaşadığı evin önüne kadar gitti.
Yaşlı çiftçinin hakaretleri üzerine seslerin geldiği yere doğru ilerleyen Hikmet D.'ın akrabası, kendisine doğru 2 el ateş edildiğini görünce panikle kaçtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından diğer aile üyeleri de olay yerine gelince ortalık bir anda karıştı.
Yaşanan arbede sırasında Mehmet Ali A.'ın ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, Hikmet D.'ın karnına isabet etti. Çobanın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu D.'ı ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaldırıldığı hastanede D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.