Bahçeye giren koyunlar sonu oldu: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Yaşlı çiftçinin hakaretleri üzerine seslerin geldiği yere doğru ilerleyen Hikmet D.'ın akrabası, kendisine doğru 2 el ateş edildiğini görünce panikle kaçtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından diğer aile üyeleri de olay yerine gelince ortalık bir anda karıştı.