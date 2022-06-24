Bakan açıkladı: ''Enflasyonun üzerinde zam yapacağız''

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.