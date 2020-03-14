Bakan açıklamıştı, o anti bakteriyel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor

Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte ‘Ata kimya’ markası oluşturuldu. Günlük 5 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi.

