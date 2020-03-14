Bakan açıklamıştı, o anti bakteriyel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüse karşı anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün geliştirildiğinin duyurulmasının ardından, siparişler yüzde yüz arttı.
Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapılıyor.
Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte ‘Ata kimya’ markası oluşturuldu. Günlük 5 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi.
50 temizlik ürünü üretilen okulda, corona virüse karşı yeni bir çalışma başlatıldı. Anti bakteriyel özelliği artırılmış 21 yeni temizlik ürünü üretildi.