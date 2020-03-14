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  3. 14 Mart 2020 10:09

Bakan açıklamıştı, o anti bakteriyel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüse karşı anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün geliştirildiğinin duyurulmasının ardından, siparişler yüzde yüz arttı.

Bakan açıklamıştı, o anti bakteriyel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor

Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapılıyor.

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Bakan açıklamıştı, o anti bakteriyel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor

Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte ‘Ata kimya’ markası oluşturuldu. Günlük 5 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi.

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Bakan açıklamıştı, o anti bakteriyel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor

50 temizlik ürünü üretilen okulda, corona virüse karşı yeni bir çalışma başlatıldı. Anti bakteriyel özelliği artırılmış 21 yeni temizlik ürünü üretildi.

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Bakan açıklamıştı, o anti bakteriyel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor

Özellikle anti bakteriyel sabunların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen ürünler için ilk aşamada 50 ton sipariş alındı. 1098 öğrenci, 155 öğretmen bulunan okulda üretilen temizlik ürünleri Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.

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