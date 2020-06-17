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  3. 17 Haziran 2020 09:37

Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, bakanlığa bağlı birimlerde denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları yakından inceledi.

Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 

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Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, ilk olarak bakanlığın ilaç fabrikasını ziyaret etti. 

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Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

Akar, koronavirüse karşı geliştirilerek, belli aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

Bakan Akar, daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Maske Üretim Fabrikası'na geçti. MKEK tarafından geliştirilen maske üretim cihazını yerinde inceleyen Akar, maske üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

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