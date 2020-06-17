Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.