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  3. 08 Nisan 2020 14:15

Bakan Albayrak duyurdu: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor." dedi

Bakan Albayrak duyurdu: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak duyurdu: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Bakan ayrıca, Akkuyu NGS inşaatından fotoğraflar da paylaştı.

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Bakan Albayrak duyurdu: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

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Bakan Albayrak duyurdu: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

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