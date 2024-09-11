Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve Doğalgaz faturalarında yeni dönem

Türkiye'de her bin liralık doğalgaz ve elektrik faturasının 600 TL'sinin devlet tarafından karşılandığını belirten Bayraktar, bu durumu daha sağlıklı bir hale getirmek amacıyla enerji kullanımının ekonomik sınıflara göre ayrıştırılacağını açıkladı.

ÇOK KAZANAN YÜKSEK FATURA ÖDEYECEK

Gelir grubu yüksek olan vatandaşlara verilen devlet desteğinin kısılacağını aktaran Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."