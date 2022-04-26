Bakan ''bayram gibi bayram'' demişti... Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından beklenen kararlar...

Bilim Kurulu'nda; kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, bir süre sonra da bir haftalık karantinanın kaldırılması gündemde olacak. Belirli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündeme getirileceği biliniyordu.Toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun devam etmesi beklenirken, okullarda ise maske kuralının kaldırılacağı tahmin ediliyor.