Bakan ''bayram gibi bayram'' demişti... Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağını, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla duyurdu. Toplantı saati 12.00 olarak açıklandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı bugün yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu, Bugün 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından beklenen kararlar...
Bilim Kurulu'nda; kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, bir süre sonra da bir haftalık karantinanın kaldırılması gündemde olacak. Belirli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündeme getirileceği biliniyordu.Toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun devam etmesi beklenirken, okullarda ise maske kuralının kaldırılacağı tahmin ediliyor.