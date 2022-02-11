Bakan bir daha bakıyor: İşte dünyadaki sıra dışı kumsallar

Dünyanın birçok noktasında bulunan kumsallar, bilinenden farklı özelliklere sahip olmalarıyla ön plana çıkıyor. Her birinin oluşum sebebinin farklı olmasıyla birlikte aynı zamanda farklı coğrafik özelliklere de sahip olduğu biliniyor. İşte dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı kumsallar...