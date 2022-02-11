Bakan bir daha bakıyor: İşte dünyadaki sıra dışı kumsallar
Dünyanın birçok noktasında bulunan kumsallar, bilinenden farklı özelliklere sahip olmalarıyla ön plana çıkıyor. İşte o harika kumsallardan bazıları...
Dünyanın birçok noktasında bulunan kumsallar, bilinenden farklı özelliklere sahip olmalarıyla ön plana çıkıyor. Her birinin oluşum sebebinin farklı olmasıyla birlikte aynı zamanda farklı coğrafik özelliklere de sahip olduğu biliniyor. İşte dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı kumsallar...
Cam Kumsalı / Kaliforniya
Kaliforniya’da bulunan cam plaj tabiatın gücüyle değil yerel insanların yıllar boyu denize attığı cam atıkları dalgaların çarpa çarpa yumuşatarak kıyıya taşıması sonucu ortaya çıktığı biliniyor. Yumuşak formda olan camlar zarar vermeme sebebi ise dalgaların onları bu forma kavuşturması olduğu biliniyor.
Marieta Adası/ Meksika
Plajın 90’lı yıllarda Meksika hükümetinin ıssız adaları atış talimleri için kullanması sırasında şekillendiği söyleniyor. Saklı plaj olarak da bilinen ada, Meksika’nın en ünlü plajlarından biri.
Mudhdhoo Plajı / Maldivler
Geceleri ışıl ışıl görünmesiyle sıra dışı kumsalların arasında yer alan kumsalda sudaki plankton maddeleri dalgalarla aktifleşiyor. Bu da plajın “ışıltılı kumsal” olarak anılmasını sağlayan görüntüyü oluşturuyor.