Bakan Bolat ''Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü'' deyip alışverişe çıktı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama da yapan Bakan Bolat, "Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkarı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır" dedi.