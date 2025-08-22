Bakan Bolat ile görüşen İslam Memiş'ten altın satışında yeni dönemin başlayacağını açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı ünlü analist İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmenin ardından altın satışlarında yeni dönemin başlayacağını açıkladı
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında hem vatandaşların hem de kuyumcuların mağduriyetini sona erdirecek yeni bir dönem başlıyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüğünü belirten İslam Memiş, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.
İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede, kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentilerini ilettiğini belirtti.
İslam Memiş, işçilikli altınlarda (kelepçe, kolye, küpe) kullanılan taş ve yayların tüketici ve kuyumcuları mağdur ettiğini ifade etti ve şöyle devam etti:
Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak.