Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani ile görüştü

Bakan Hakan Fidan, "Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (Suriye) sizlerin her zaman yanında olacaktır" diye konuştu. Bakan Fidan "Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer, olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi. Fidan, "İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine kesinlik müsamaha gösterilemez" ifadelerini kullandı.