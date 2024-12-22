Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani ile Şam'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Colani ile görüştü. Fidan ile Colani ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
Suriye'deki yeni yönetimin başında bulunan Colani, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu" ifadelerini kullandı. Colani, ikili görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan’la Suriye’nin geleceğini görüştüklerini kaydetti. Colani, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Bakan Hakan Fidan, "Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (Suriye) sizlerin her zaman yanında olacaktır" diye konuştu. Bakan Fidan "Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer, olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi. Fidan, "İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine kesinlik müsamaha gösterilemez" ifadelerini kullandı.