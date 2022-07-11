Bakan Koca açıklamıştı: Randevular açıldı, haberi duyan hastaneye koştu
Koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu randevularının açılmasıyla hastanelerde yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs her ne kadar hayatımızdan çıkmış gibi görünse ve maskeler kullanımdan düşse de salgın can almaya devam ediyor. Vakaların da son dönemde yeniden yükselişe geçmesi tedirginliği arttırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde durumun tehlikesine dikkat çekerek bir çağrıda bulundu.
"AŞININ ETKİSİ AZALMAKTADIR"
Kurban Bayramı mesajı yayımlayan Bakan Koca, mesajında koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek 50 yaş üstü vatandaşlara hatırlatma dozu yaptırma çağrısında bulundu. Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli vatandaşlarım, Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz."
1000 KİŞİ AŞI YAPTIRDI
Bakan Koca'nın çağrısının ardından Eskişehir'deki hastanelerde yoğunluk oluştu. Randevu alıp Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gelenler, aşı merkezinin önünde kuyruklara neden oldu. MHRS sisteminden kontrolleri sağlanan kişiler, 4'üncü doz aşılarını oldu. 'Hatırlatma dozu' sisteminin açılması ile birlikte bugün 1000 kişinin randevu alıp aşı olduğu belirtildi.